Голливудская актриса Анджелина Джоли осудила то, что справедливость существует для одной группы людей, но не для других групп, что, по ее словам, присутствует "даже в ООН".

Об этом Джоли сказала в беседе с сирийским журналистом Ваадом Аль-Катеабом, пишет агентство "Анадолу".

По словам Джоли, 20 лет назад, когда она начала работать на международном уровне, у нее было представление о "хороших парнях", будь то конкретные страны или отдельные личности, но более поздний опыт подсказал ей, что это просто неправда.

Подчеркнув, что права человека неравномерно распространены во всем мире, она сказала: "Права человека (есть) иногда для этих (некоторых) людей… (но) никогда для этих (других) людей".

Реальность такова, что мир действует на основе "деловых интересов", сказала Джоли, назвав это "уродливым положением дел".

Она сказала, что нашла это "разочаровывающим" и "расстраивающим", особенно "как для человека, который стал непосредственным свидетелем военных преступлений".

Правительства, политики и лица, принимающие решения, дают обещания и декларации, но они часто приводят к тому, что "ничего не изменялось и ничего не меняется", сказала Джоли.

Актриса отметила, что, хотя людей часто воспитывали с идеей, что "колониализм закончился", контроль и злоупотребления в отношении развивающихся стран все еще сохраняются.

"Отношение, контроль и злоупотребления в отношении развивающихся стран, возможно, хуже, чем когда-либо, в плане захвата ресурсов... Деловые интересы (задаются) даже в Организации Объединенных Наций, которая имеет последнее право вето. Так было всегда", – добавила Джоли.

Напомним, в прошлом году после двадцати лет работы Анджелина Джоли ушла с поста посланника по делам беженцев ООН.

Недавно Анджелина Джоли назвала сектор Газа тюрьмой под открытым небом, которая превращается в общую могилу.