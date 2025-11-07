Водителя из кортежа американской актрисы Анджелины Джоли отпустили из ТЦК и СП, но приказали вернуться позднее.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Издание пишет, что поездка Джоли в Херсон "едва не была сорвана военными вербовщиками, которые задались вопросом, почему ее водитель не записался в вооруженные силы", а "необъявленный визит едва не перерос в хаос".

"Предполагается, что эти разоблачения вызвали гнев правительственных чиновников в Киеве, которые не знали, что Джоли приехала в страну с гуманитарной миссией. В настоящее время они расследуют, почему ее конвой был остановлен, а поездка едва не сорвана сотрудниками вербовочной службы", - говорится в статье.

Между тем саму Джоли заметили на заправке в Тернополе, сообщают местные телеграм-каналы. Они опубликовали стоп-кадры с ней с камер видеонаблюдения. На кадрах она в медицинской маске покупает кофе в автомате.

Ранее мы сообщали, что мужчина, задержанный николаевским ТЦК и СП во время сопровождения Джоли в Херсон, оказался тренером по боевому самбо из Кропивницкого Дмитрием Пищиковым. Брат задержанного уточнил, что Дмитрий не был водителем, а выступал волонтером, сопровождавшим кортеж. У него есть проблемы со спиной и справка военно-врачебной комиссии, подтверждающая пригодность только для службы в тылу. Также он добавил, что Дмитрий не находился в розыске и не проходил военную службу, но около 10 лет назад закончил военную кафедру в летной академии.

После доставления Дмитрия в ТЦК туда приехала и сама Джоли, как сообщили военкомы, чтобы воспользоваться туалетом. Дмитрий из здания ТЦК писал знакомым, что актриса пытается его вызволить. То есть версия ТЦК с туалетом оказалась неправдой.