Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли заехала в николаевский ТЦК, чтобы попроситься в туалет.

Об этом в комментарии телеканалу ТСН заявил высокопоставленный источник в Сухопутных войсках ВСУ.

Как утверждается, охранник актрисы - офицер запаса, чью личность установили и отпустили.

В то же время известный украинский военный паблик "Николаевский Ванек" высмеял эту версию.

"Что именно делала Джоли в ТЦК мне неизвестно - версию ТЦК, что я услышал (а вы уже прочитали про туалеты), публиковать не буду. Если эта их версия будет (уже) опубликована - то можете паковать чемоданы на выход с должностей, потому что в этот бред сумасшедшего никто не поверит", - пишет "Ванек".

При этом, по его данным, мужчина все ещё находится в военкомате и проходит медкомиссию.

Напомним, сегодня Джоли прибыла в Херсон с благотворительным визитом. Телеграм-каналы писали, что по дороге в Херсон Джоли заехала в николаевский ТЦК и СП, потому что ее охранника мобилизовали.

Ранее Джоли уже посещала Украину во время войны. В мае 2022 года она приезжала во Львов.

Позже летом актриса рассказывала об этом визите в одном из интервью.