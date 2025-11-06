Мужчина, которого вчера задержал николаевский ТЦК и СП во время сопровождения американской актрисы и режиссера Анджелины Джоли в Херсон, оказался тренером по боевому самбо из Кропивницкого Дмитрий Пищиков.

Об этом стало известно из публикаций в соцсетях его родных и знакомых.

По словам брата задержанного Евгения Пищика, Дмитрий не охранник, а волонтер, сопровождавший кортеж. У него проблемы со спиной и есть справка военно-врачебной комиссии о том, что он пригоден только для службы в тылу. Брат уточнил, что Дмитрий не находился в розыске и не проходил военную службу, но около 10 лет назад закончил военную кафедру в летной академии.

"Свежая ВВК 2025 года у него. Все документы и волонтерское удостоверение при нем были. Он пригоден для службы в ТЦК и СП и тыловых частях обеспечения", - сказал мужчина.

Девушка Дмитрия Юлия Лотицкая рассказала, что ее возлюбленный - публичный человек в Кропивницком и активно помогает военным: покупает автомобили, организует регулярные сборы. Также она отметила, что у Дмитрия диагностирован анкилозирующий спондилит - хроническое воспалительное заболевание, поражающее преимущественно суставы позвоночника.

"Он мне вчера ближе к вечеру позвонил. Я перед этим несколько раз ему писала сообщения, он не отвечал. Потом я решила позвонить, у него был выключен телефон. И он через некоторое время звонил, сказал мне информацию, что в Николаевской области, Вознесенске, ТЦК. Что его задержали, он двигался вместе с кортежем. Ему предложили быть в сопровождении Анджелины Джоли и он согласился", - рассказала Юлия.

В Инстаграме Дмитрия сказано, что помимо преподавания самбо и ММА, он делает восстановительные массажи.

Дмитрий выходил на связь и написал знакомым, что Джоли его "пока не отбила". То есть актриса заходила в николаевский ТЦК все же не в туалет, как заявли военкомы, а именно за Дмитрием.

Также он сообщил, что его уже "выпустили из подавала", но в целом вопрос выхода из ТЦК "пока решается".

Между тем источник в Сухопутных войсках сообщил СМИ, что один из водителей кортежа Джоли - гражданин Украины, офицер запаса с проблемами в военно-учетных документах. Мужчину пригласили в Южноукраинский ТЦК и СП для выяснения обстоятельств. По информации ВСУ, конфликта между актрисой и представителями ТЦК не было.

Напомним, накануне Анджелина Джоли прибыла в Херсон с благотворительным визитом, а после задержания военкомами участника её кортежа Дмитрия в ТЦК заехала и сама актриса.

Ранее британский журналист The Sun Джером Старки сообщил, что его поездка на Донбасс сорвалась из-за мобилизации переводчика и водителя команды по пути на съёмки.