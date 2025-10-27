Британский журналист издания The Sun Джером Старки заявил, что его поездка на Донбасс сорвалась из-за мобилизации переводчика и водителя команды по дороге на съемки.

Об этом журналист рассказал в своем материале для издания.

По словам Старки, его "украинского друга и коллегу" насильно мобилизовали в ВСУ.

"Обычно, когда мы говорим, что мы британцы, нас встречают улыбкой или приветственными возгласами, иногда даже салютом "Борис Джонсон!", прежде чем махнуть рукой… Но не в этот раз. Никаких улыбок. Никаких шуток. Вместо этого нам предстояло стать свидетелями безжалостной стороны украинского рекрутингового кризиса. В течение следующих восьми часов моего украинского друга и коллегу, журналиста, с которым я работал много лет, насильно завербовали в вооружённые силы своей страны. Нашу команду из трёх человек разорвали на части. Моего друга, которого я буду называть D, лишили свободы. Мы с фотографом Sun Питером Джорданом остались без переводчика. Наша опасная, дорогостоящая и давно запланированная репортажная поездка пошла прахом… Не знаю, что будет с D", - написал Старки.

Журналист рассказал, что ситуация с переводчиком больше походила на арест. По его словам, в Харьковской области к ним подошли вооруженные люди и потребовали немедленно отправляться в военкомат.

Старки признался, что пытался задействовать свои контакты среди украинских военных и чиновников, чтобы помочь коллеге, но попытки оказались безуспешными.

Он добавил, что переводчика тайно вывезли из военкомата. Спустя какое-то время журналист получил от него сообщение: мужчину увезли далеко, и возможности вернуть его обратно больше нет.

Ранее мы сообщали, что под Тернополем сотрудники ТЦК мобилизовали оператора австрийской телекомпании, когда он направлялся на съемки.

А прошлой осенью в Черновицкой области военкомы избили немецкого волонтера Матияса Прусака.