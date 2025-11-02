В Прилуках Черниговской области мобилизовали единственного во всём городе механика по лифтам.

Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Теперь, по сведениям горожан, во всем городе лифты не функционируют.

Сообщается, что лишь несколько лифтов продолжают работать "на страх и риск".

Ранее появилась информация о мобилизации в Каневе единственного электромонтёра, из-за чего стало некому ремонтировать уличное освещение.

Напомним, мэр Конотопа жаловался, что ОВА мобилизовала работников критической инфраструктуры города.

Война в Украине идёт 1348-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 2 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Новые правила отсрочки от мобилизации, ограничение выплат переселенцам: что изменится в Украине с 1 ноября — в нашем материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.