В Прилуках остановились лифты после мобилизации единственного специалиста
В Прилуках Черниговской области мобилизовали единственного во всём городе механика по лифтам.
Об этом пишут местные телеграм-каналы.
Теперь, по сведениям горожан, во всем городе лифты не функционируют.
Сообщается, что лишь несколько лифтов продолжают работать "на страх и риск".
Ранее появилась информация о мобилизации в Каневе единственного электромонтёра, из-за чего стало некому ремонтировать уличное освещение.
Напомним, мэр Конотопа жаловался, что ОВА мобилизовала работников критической инфраструктуры города.
