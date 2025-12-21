Большинство немцев поддерживают ужесточение миграционной политики в ФРГ.

Об этом свидетельствует опрос, проведённый институтом YouGov по заказу немецкого информационного агентства DPA.

Как показало исследование, 53% респондентов полностью поддерживают цель министра внутренних дел ФРГ Александра Добриндта по сокращению числа просителей убежища, въезжающих в страну, еще 23% скорее поддерживают так называемый миграционный поворот.

Полностью или скорее не согласны с нынешним курсом властей 15% опрошенных, 9% затруднились с ответом.

Опрос показывает, что наибольшая доля сторонников ужесточения миграционной политики среди избирателей ультраправой партии "Альтернатива для Германии", наименьшая - среди сторонников левых и зеленых. Чаще в поддержку таких мер высказываются пожилые люди, чем молодежь.

Опрос YouGov проводился среди более чем 2100 имеющих право голоса избирателей в период с 12 по 15 декабря.

По данным за период с начала января по конец ноября 2025 года, в Германии было подано 106 298 заявлений о предоставлении убежища — это на 51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее мы сообщали, что с июля украинцев переведут на более жесткие условия выплаты пособий, а тем, кто приехал в Германию после 1 апреля 2025 года, снизят выплаты.

Напомним, по данным СМИ, с 2026 года Евросоюз планирует рассматривать заявления соискателей убежища и отклонять их прямо на своих границах.