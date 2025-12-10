Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ окончательно выиграл суд об экстрадиции в США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Высший региональный суд Вены постановил, что вердикт суда низшей инстанции, заблокировавшего экстрадицию Фирташа в США, является окончательным, поскольку прокуратура не уложилась в срок подачи апелляции.

При этом судебные разбирательства длились более 10 лет. В 2014 году Фирташ внес рекордный залог в размере 145 миллионов долларов.

Американская прокуратура пыталась привлечь Фирташа к суду в США, обвиняя его в намерении дать взятку индийским чиновникам за содействие в организации добычи титана. Однако сам Фирташ обвинения отрицает и заявляет, что США таким образом пытаются влиять на украинскую политику.

Напомним, год назад Венский суд отказал в экстрадиции украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США.

После решения суда Британия ввела санкции против Фирташа. Его обвинили в том, что он "скрыл десятки миллионов фунтов полученных доходов на рынке недвижимости Великобритании".

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.