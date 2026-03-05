У России нет оснований подозревать, что нынешние переговоры о завершении войны Украине являются ширмой со стороны американцев.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

При этом дипломат добавил, что "дух Анкориджа испаряется".

"В Анкоридже дух был далеко не самым главным. Дух - это атмосфера, она была товарищеской, взаимоуважительной, конструктивной. Но дух испаряется", – сказал министр.

Как подчеркнул Лавров, Кремль исходит из того, что было предложено в Анкоридже, и видит в достигнутых там договоренностях с США точку отсчета на переговорах об украинском урегулировании. По его словам, договоренности президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутые на Аляске, "подразумевают серьезные компромиссы от России", но Украина и Европа "прилагают усилия, чтобы переписать понимания Анкориджа".

Также министр сообщил, что "Россия не то что не одобряла, а в глаза не видела гарантий безопасности, о которых говорят в Киеве", хотя недавно глава Офиса президента Кирилл Буданов утверждал, что Россия согласилась принять предложенные Вашингтоном гарантии безопасности.

Напомним, в Украине требуют ещё и гарантий от стран Европы, готовых ввести войска в Украину после завершения конфликта. Видимо, именно их имел в виду Лавров. То есть, исходя из его слов, на переговорах вариант с вводом европейских военных не обсуждают.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры сейчас на паузе из-за войны в Иране.

Слова Лаврова по поводу "ширмы" - это реакция на звучащие сейчас заявления в РФ касательно того, что американцы использовали переговоры с Ираном как ширму для подготовки нападения и что США действуют точно так же по отношению к России в переговорах об Украине.

В то же время, как мы уже писали, сравнивать переговоры об Украине и Иране некорректно, так как в трехсторонних переговорах об Украине американцы де-факто выступают союзниками России, потому что вместе с Москвой давят на Киев, чтобы побудить вывести ВСУ из Донбасса.