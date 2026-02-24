Соединенные Штаты "очень верят" во встречу главы Кремля Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которой стороны могли бы решить вопрос территорий.

Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на форуме Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

По его словам, сначала должна состояться двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Только после этого, как отметил Уиткофф, "всё возможно завершится какой-то трёхсторонней встречей" с участием президента США Дональда Трампа.

По мнению спецпосланника США, ключевой темой переговоров Путина и Зеленского мог бы стать территориальный вопрос (напомним, по заявлению Зеленского, на него давят Вашингтон и Москва, чтобы Киев вывел войска из Донецкой области, но он против этого).

Кроме того, на встрече могут обсуждаться вопросы "процветания, экономический подъём, возможности, кредит для украинской системы, а также гарантии безопасности", добавил Уиткофф.

"Мы очень верим в эту встречу, считаем, что частично мы пытались решить все другие вопросы, а затем оставить лидерам вопрос относительно территорий. Да, у нас много работы по территориям, нам нужно рассмотреть все различные концепции, есть много разных вариантов для размышлений", – сказал он.

Тем временем зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс заявила, что переговорщики США по Украине работают со сторонами конфликта над урегулированием нерешенных вопросов и достижением мирного соглашения в максимально сжатые сроки.

"Сейчас для прекращения войны необходима политическая воля. Мы считаем, что находимся ближе к соглашению, чем когда-либо с начала этой войны", – добавила Брюс.

Ранее портал Axios сообщал, что Зеленский поручил своей команде организовать встречу с российским главой Владимиром Путиным в Женеве.

Напомним, сегодня Уиткофф заявил, что следующий раунд трёхсторонних переговоров о войне в Украине, вероятно, состоится в ближайшие 10 дней.

А западные СМИ писали, что Трамп хотел бы закончить войну в Украине до годовщины независимости США 4 июля.