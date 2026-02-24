Уиткофф назвал сроки нового раунда переговоров США, Украины и России
Следующий раунд трёхсторонних переговоров о войне в Украине, вероятно, состоится в ближайшие 10 дней.
Об этом заявил спецпредставитель Белого дома Стивен Уиткофф на форуме Ялтинской Европейской Стратегии (YES).
Спецпосланник США также заявил, что после встречи в Женеве на этой неделе с главой украинской делегации Рустемом Умеровым тот сможет приехать во Флориду для продолжения переговоров.
"Как я уже говорил, мы не только встречаемся в Женеве. Я на самом деле думаю, что Рустем может приехать во Флориду, чтобы встретиться с нами вскоре после этого. И будет трёхсторонняя встреча. Я говорю о трёхсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также мной, Джаредом (Кушнером - Ред.) и нашими командами, вероятно, в течение следующих 10 дней", – сказал Уиткофф.
Тем временем украинские издания сообщают, что спецпредставители США Уиткофф и Кушнер намерены 26 февраля встретиться с главой украинской делегации Умеровым в Женеве.
Напомним, ранее прошла информация, что встреча Украины, США и РФ возможна 26-27 февраля, но в Кремле ее не подтвердили.
Также Зеленский говорил, что Украина рассчитывает до конца февраля провести еще один раунд переговоров с РФ, который "может стать действительно результативным".
О перспективе завершения войны мы рассказывали в отдельном материале.