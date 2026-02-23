К следующим переговорам с делегацией из РФ в Женеве могут привлечь специалистов по энергетике, что может свидетельствовать об обсуждении судьбы Запорожской атомной электростанции.

Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на источник в дипломатических кругах.

"Вероятно, разговор коснется чувствительного вопроса, кто и в каком формате должен управлять Запорожской АЭС. После обсуждения этих вопросов на переговорах всё острее будет ощущаться потребность во встрече на уровне лидеров", - отмечает издание.

На последней встрече стороны обсуждали возможность разведения сил и создания на буферной территории свободной экономической зоны.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский озвучивал различные варианты разведения войск на Донбассе, вплоть до синхронного отхода на 40 км от линии соприкосновения.

Заниматься проектом экономической зоны на Донбассе может Совет мира президента США Дональда Трампа. Соответствующие предложения звучали на переговорах.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина рассчитывает до конца февраля провести еще один раунд переговоров с РФ, который "может стать действительно результативным".

