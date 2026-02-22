Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф допустил, что через три недели может пройти встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом он заявил во время интервью Ларе Трамп на Fox News.

По словам Уиткоффа, в настоящее время прорабатываются инициативы, которые должны сблизить позиции сторон.

Он не исключает, что к встрече может присоединиться и американский президент Дональд Трамп.

"Думаю, дело в ситуации на уровне руководства. Им трудно завершить сделку. Мы с Джаредом(Кушнером) надеемся, что представили обеим сторонам несколько предложений, которые позволят им встретиться в течение следующих трех недель и, возможно, даже приведут к саммиту Зеленского и президента Путина. Возможно, в какой-то момент это будет трехсторонняя встреча с президентом (Трампом), посмотрим. Думаю, он не хочет приходить на встречу, если не будет уверен, что сможет завершить ее и добиться наилучшего результата", - заявил спецпредставитель Трампа.

Сам Зеленский на днях заявил, что Украина рассчитывает до конца февраля провести еще один раунд переговоров с РФ, который "может стать действительно результативным".

До этого в Axios писали, что украинский лидер поручил своей команде организовать встречу с Владимиром Путиным в Женеве.