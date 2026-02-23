Президент Украины Владимир Зеленский "категорически против" вывода украинских войск из Донбасса, даже если это принесёт остановку огня.

Об этом украинский президент заявил в интервью службе новостей BBC News.

По мнению Зеленского, выход из Донбасса "расколет общество".

"Я смотрю на это по-другому. Я не рассматриваю это просто как землю. Я вижу это как оставление и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших людей, которые там живут. Вот как я это вижу. И я уверен, что этот "отход" расколет наше общество", - сказал Зеленский.

При этом он уверен, что Украина вернёт себя потерянные территории, но это "вопрос времени", потому что у ВСУ не хватает оружия.

На данный момент победа Украины, в понимании Зеленского, это сохранение независимости страны.

Напомним, недавно Зеленский признал, что США вместе с РФ давят на Киев для вывода войск из Донбасса.

Ранее портал Axios писал, что Зеленский готов обсудить вывод украинских войск из Донецкой области, но призвал Москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние.

