Среди украинцев увеличивается число сторонников идеи территориальных уступок в обмен на завершение войны с сильными гарантиями безопасности.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевскии международным институтом социологии (КМИС).

Исследование показало: 52% респондентов категорически отвергают предложение передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности, однако 40% готовы принять такой обмен. За январь количество сторонников второй точки зрения выросло на 1%: 9% легко соглашаются с обменом, 31% - в целом за.

Ещё 7% не определились с позицией.

Опрос также показал следующее:

только 20% украинцев ожидают, что война завершится в ближайшие недели или хотя бы в первой половине 2026 года;

65% утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (в декабре 2025 года таких было 62%, в сентябре 2025 года – 62%);

88% считают, что ударами по энергетике Россия пытается оставить украинцев без света и тепла и принудить к капитуляции;

90% считают, что Украина должна наносить удары по территории России, при этом из них 80% уверены, что ВСУ должны наносить удары не только по военной инфраструктуре, но и другим объектам;

66% ожидают, что через 10 лет Украина будет преуспевающей страной - членом ЕС.

Опрос проводился 23-29 января методом телефонных интервью, в нем приняли участие 1003 респондента.

Еще осенью директор социологической группы "Рейтинг" утверждал, что среди жителей Украины наблюдается огромный запрос на мирные переговоры. А с начала войны произошли колоссальные изменения в опросах по этой теме.

На днях мы анализировали, готова ли Верховная Рада поддержать мирное соглашение с передачей Донбасса России.