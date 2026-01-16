Большинство граждан Украины негативно относятся к идее онлайн-голосования на выборах президента, проведение которых рассматривают власти.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии.

По данным опроса, 60% респондентов высказались против идеи голосования онлайн, тогда как лишь 35% поддерживают ее.

Исследователи отметили, что при уточнении в опросе рисков возможных фальсификаций уровень критического отношения к онлайн-голосованию возрастал до 71%, тогда как поддержка снижалась до 21%.

"И вместо этого только 21% выбирают вариант, что это шаг вперед в технологиях демократии. Причем в 2023 году на аналогичный вопрос 69% ответили, что они негативно относятся из-за риска фальсификаций (против 29%, которые положительно относятся). То есть за последние несколько лет существенных изменений не произошло", - говорится в отчете о результатах опроса.

При этом 64% респондентов убеждены, что проведение президентских выборов через 2–3 месяца после возможного перемирия необходимо для демонстрации готовности Украины к избирательному процессу. Лишь 18% опрошенных расценивают это как попытку действующего президента Владимира Зеленского удержаться у власти.

Также 55% поддерживают проведение референдума о мирном соглашении, 32% - против этого.

Опрос проводился 9-14 января методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины. Был опрошен 601 респондент.

Напомним, согласно результатам недавних исследований, Зеленский во втором туре президентских выборов уступил бы бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, а также главе Офиса президента Кириллу Буданову.

