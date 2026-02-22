Одна из главных тем для обсуждения сейчас в украинском ТикТоке - "похищение на Бали парня блогерши Евы Мишаловрй".

С такой подводкой в соцсети появилось бесчисленное количество видео касательно похищении Игоря Комарова, о котором ранее сообщалось в СМИ.

Напомним, заявлялось, что он крышевал мошеннические колл-центра в Днепре и его похитили чеченцы. Судя по опубликованным видео Комарова пытают и вымогают с его отца (известного "авторитета" из Краматорска Сергея Комарова) 10 миллионов долларов.

Кроме того, по данным СМИ, помимо Комарова, чеченцы похитили Ермака Петровского - сына известного днепровского бизнесмена Александра Петровского (Нарика), однако ему удалось сбежать.

На многочисленных видео в ТикТок эту ситуацию комментируют, осуждают Еву Мишалову за то, что на фото в Инсте "засветила" место своего пребывания с парнем, критикуют или поддерживают Комарова, гадают на картах Таро вообще имела ли место эта история.

Так, в одном из видео на данную тему девушка заявила, что ей не жаль Комарова, поскольку он офисник и скамер, а то, что с ним случилось, абсолютно закономерно. Также она осудила бренды, которые сотрудничают с девушкой Комарова, которая знала об источнике дохода своего парня.

Другая блогерша заявила, что хоть Комаров и офисник, но то, что с ним случилось, ужасно, и это должно послужить примером для других, занимающихся такой деятельностью, того, "какая может прилететь отдача".

Напомним, в ноябре российский криптотрейдер, называвший себя другом основателя мессенджера Телеграм Павла Дурова, был похищен и убит в ОАЭ.

Также мы рассказывали, что на Бали россияне похитили украинского криптобизнесмена из Киева Игоря Ермакова и присвоили его криптовалюту на сумму 215 тысяч долларов.