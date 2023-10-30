Выкуп в $100 тысяч. В сети почти год разводили американца на деньги от имени Поклонской
Мошенники почти год "разводили" американца от имени бывшего "прокурора" Крыма Натальи Поклонской, которая сейчас занимает должность советника генерального прокурора РФ.
Об этой истории сообщила сама Поклонская в соцсетях.
По ее словам, мошенники от имени Поклонской рассказывала американцу, что Россия выдала ее Украине, и для выкупа требуется внести в качестве залога 100 тысяч долларов.
Перед самым "спасением" Поклонской мужчина связался с администратором ее фан-группы и там ему объяснили, что это мошенники.
Напомним, летом прошлого года Наталья Поклонская заявила, чтоназначена на должность советника генерального прокурора России. В связи с этим она сообщила, что прекращает ведение страниц в соцсетях и публичную деятельность.
Ранее Поклонская неоднозначно отзывалась о вторжении России в Украину. Так, она назвала латинские буквы Z и V, которые российские военнослужащие наносят на боевую технику, символами скорби. За это ее хотели лишить российских наград.
Также мы рассказывали, что на Поклонскую подали заявление в Следком РФ из-за публикации детского рисунка с подписью "Мир без войны".