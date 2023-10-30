Мошенники почти год "разводили" американца от имени бывшего "прокурора" Крыма Натальи Поклонской, которая сейчас занимает должность советника генерального прокурора РФ.

Об этой истории сообщила сама Поклонская в соцсетях.

По ее словам, мошенники от имени Поклонской рассказывала американцу, что Россия выдала ее Украине, и для выкупа требуется внести в качестве залога 100 тысяч долларов.

Перед самым "спасением" Поклонской мужчина связался с администратором ее фан-группы и там ему объяснили, что это мошенники.

Напомним, летом прошлого года Наталья Поклонская заявила, чтоназначена на должность советника генерального прокурора России. В связи с этим она сообщила, что прекращает ведение страниц в соцсетях и публичную деятельность.

Ранее Поклонская неоднозначно отзывалась о вторжении России в Украину. Так, она назвала латинские буквы Z и V, которые российские военнослужащие наносят на боевую технику, символами скорби. За это ее хотели лишить российских наград.

Также мы рассказывали, что на Поклонскую подали заявление в Следком РФ из-за публикации детского рисунка с подписью "Мир без войны".