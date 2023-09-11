Бывшая "прокурор" аннексированного Крыма, а ныне советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская после долгого перерыва появилась в соцсети.

В воскресенье в своем Инстаграме она опубликовала фото и видео из зоопарка.

На видео она кормит оленя, а на фото спиной к камере позирует на фоне павлина. При этом Поклонская поменяла цвет волос, из привычной блондинки превратившись в русую.

Предыдущая публикация Поклонской датирована 14 июня 2022 года. В ней она сообщала, что назначена советником генпрокурора РФ и прекращает вести соцсети.

"Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ", - говорилось в прошлогодней записи.

Свежие фото и видео из зоопарка Поклонская не сопроводила текстовым комментарием.

Ранее мы писали, что перед назначением советником российского генпрокурора Поклонскую уволили с поста замглавы Россотрудничества, куда ее назначили в начале февраля.

А до этого она успела короткое время побывать в должности посла России в Кабо-Верде, от которой отказалась по личным обстоятельствам.