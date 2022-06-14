Поклонская заявила, что она стала советником генпрокурора РФ и уходит из соцсетей
Бывший "прокурор Крыма" Наталья Поклонская, которую президент РФ Владимир Путин уволил с поста замглавы Россотрудничества, заявила, что она назначена на должность советника генерального прокурора России. Об этом она сообщила в Telegram.
В связи с этим Поклонская сообщила, что прекращает ведение страниц в соцсетях и публичную деятельность.
Ранее Поклонская неоднозначно отзывалась о вторжении России в Украину. Так, она назвала латинские буквы Z и V, которые российские военнослужащие наносят на боевую технику, символами скорби.
Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.