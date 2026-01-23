Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о завершении войны в Украине после вывода Вооруженных сил Украины из Донбасса еще в августе, во время встречи на Аляске. При этом в остальных областях РФ согласна на заморозку по линии фронта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

"Требование президента России Владимира Путина к Украине уступить оставшиеся 20% Донецкой области Донбасса — около 5000 кв. км — стало серьезным препятствием на пути к прорывному соглашению", - говорится в публикации.

По словам источника, в Москве рассчитывают на реализацию так называемой формулы Анкориджа. По заявлениям Москвы, она была согласована Трампом и Путиным на саммите в августе прошлого года и подразумевает контроль России над всем Донбассом и замораживание нынешних линий фронта в других районах востока и юга Украины.

Напомним, что вопрос территорий сегодня будет основным на переговорах в Абу-Даби. Украинский президент Владимир Зеленский отказывается выводить войска с востока, по крайней мере публично.

Подробнее о переговорном тупике мы писали в отдельном материале.