Украинцы готовы принять территориальные уступки ради завершения войны

Об этом заявил бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Украинская правда".

"То, что все видят в рейтингах и в соцопросах – это одна история. А то, что говорят люди на улицах и на кухнях – совсем другое. Когда я поехал по селам и начал с людьми разговаривать не на заправках – я, честно говоря, перестал читать соцопросы. Мое впечатление таково – если людям скажут: "Вот что нам нужно отдать, но это все остановится, и вот что мы получим взамен, а это – сильная армия, миллиарды на восстановление и членство в ЕС", извините, я выскажу крамольную мысль: мне кажется, это история, которую общество будет готово принять. При условии, конечно, что там нигде не будет написано, что мы навсегда окончательно и бесповоротно отказываемся от каких-то территорий", - заявил Кулеба.

Он считает, что стоит утвердить это решение на референдуме, поскольку если за это проголосует Рада, то на следующих выборах новые партии скажут: "А мы под этим не подписывались, это не наше соглашение".

Напомним, ранее Кулеба предрёк для Украины тактическое поражение с дальнейшей стратегической победой.

Также экс-глава МИД Украины говорил, что не видит шансов закончить войну в 2026 году.