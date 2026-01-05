Бывший глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, с которым сегодня встретился президент Украины Владимир Зеленский, может возглавить Службу внешней разведки.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на неназванный источник.

По его словам, в настоящее время президент рассматривает "новые форматы работы" для Кулебы.

"Это еще один канал информации о том, что говорят наши партнеры, как они в целом оценивают ситуацию. Чтобы предоставлять президенту больше альтернатив для принятия решений", — пояснил источник.

В то же время отмечается, что Зеленский уже давно задумывался над поиском новой системной позиции для Кулебы. Однако многое зависит от того, какие амбиции и желание имеет сам дипломат.

"Речь идет или о специальном формате работы в качестве советника либо представителя президента, формального или неформального, или же о том, чтобы Кулеба возглавил тот или иной институт", - уточнил источник, добавив, что речь идет о СВР.

Сегодня мы писали, что Зеленский встретился с Кулебой и намекнул, что тот может снова получить должность в правительстве.

Напомним, сегодня Василий Малюк сообщил, что уходит в отставку с должности руководителя СБУ.