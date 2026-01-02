Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента.

Соответствующий указ №5/2026 о назначении Буданова главой Офиса президента был опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Кирилла Алексеевича Буданова руководителем Офиса президента Украины", - говорится в сообщении.

Также указом Олег Иващенко назначен новый главой Главного управления разведки.

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что ОП возглавит глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Близкий к Офису президента политолог и эксперт Владимир Фесенко в свою очередь заявил, что Буданов может стать преемником Владимира Зеленского и гарантом его безопасности после отставки.

О версии, что Буданов может стать новым преемником Зеленского в отдельном материале сообщала и "Страна".

Американская же пресса подтвердила прогнозы "Страны" о том, что связи нового главы Офиса Президента Буданова с США и опыт коммуникаций с россиянами могут продвинуть мирные переговоры.

О том, какие прогнозы давал Кирилл Буданов на посту главы ГУР МО мы также писали в отдельном материале.