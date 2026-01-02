Американская пресса подтверждает прогнозы "Страны" о том, что связи нового главы Офиса Президента Кирилла Буданова с США и опыт коммуникаций с россиянами могут продвинуть мирные переговоры.

Об этом говорится в материале издания The New York Times.

"У господина Буданова прочные связи с Соединенными Штатами, что может сыграть важную роль в мирных переговорах Украины с администрацией Трампа. Он прошел подготовку в рамках программы, поддерживаемой ЦРУ, и после ранения в боях на востоке Украины проходил лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде, что является редким случаем для украинского солдата", - пишет NYT.

При этом газета напоминает, что Буданов поддерживал контакты с РФ для проведения обменов пленными — это "уникальный случай среди высшего руководства Украины".

Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что Офис президента возглавит глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

