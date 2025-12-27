Буданов назвал наиболее благоприятный период для достижения мира в Украине
Февраль 2026 года может стать наиболее благоприятным периодом для достижения урегулирования российско-украинского конфликта.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию "Суспильне".
По его словам, это связано с характером военной активности, отопительным сезоном и рядом других условий.
"Вопрос территорий является основным, по которому мы не сходимся на данном этапе", – подчеркнул глава украинской разведки.
Напомним, летом Буданов считал реалистичным добиться прекращения огня в ближайшие месяцы.
Война в Украине идёт 1403-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 27 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска РФ прорвались в центр Гуляйполя Запорожской области. В ближайшие дни ожидается встреча Зеленского с Трампом по мирному урегулированию российско-украинской войны. Буданов заявил, что РФ в 2025 году перевыполнит план по набору людей в армию. Зеленский заявил, что в Украине уже наработаны законодательные инициативы для проведения выборов и референдума во время войны.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.