Февраль 2026 года может стать наиболее благоприятным периодом для достижения урегулирования российско-украинского конфликта.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию "Суспильне".

По его словам, это связано с характером военной активности, отопительным сезоном и рядом других условий.

"Вопрос территорий является основным, по которому мы не сходимся на данном этапе", – подчеркнул глава украинской разведки.

Напомним, летом Буданов считал реалистичным добиться прекращения огня в ближайшие месяцы.

Война в Украине идёт 1403-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 27 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска РФ прорвались в центр Гуляйполя Запорожской области. В ближайшие дни ожидается встреча Зеленского с Трампом по мирному урегулированию российско-украинской войны. Буданов заявил, что РФ в 2025 году перевыполнит план по набору людей в армию. Зеленский заявил, что в Украине уже наработаны законодательные инициативы для проведения выборов и референдума во время войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.