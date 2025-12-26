Россия в 2025 году перевыполнит план по набору людей в свои войска. Основным источником пополнения являются контрактники.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

По его словам, мобилизационный план России на 2025 год составлял 403 тысячи человек, и этот показатель был достигнут уже в начале декабря.

При этом Буданов отметил, что на 2026 год РФ планирует набрать 409 тысяч человек.

В то же время глава ГУР считает, что Россия сталкивается с трудностями в процессе набора людей на войну.

"Периодически они увеличивают уровень разовых выплат: он колеблется в зависимости от региона, но это значительные суммы. Так они заманивают людей в армию", - сказал Буданов.

Касательно мобилизации в своей стране, Буданов заявлял, что Украина "разрушила" свою мобилизацию. Он считает, что проблемы с мобилизацией возникли из-за внутренних просчётов, а роль в России в этом переоценена.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также заявил, что Украина должна повысить свою обороноспособность, в том числе путём усиления мобилизации.