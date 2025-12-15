Украине нужно снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, чтобы получить больше человеческих ресурсов.

Об этом заявил бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу France 24.

"Я думаю, что им (украинцам - Ред.) нужно снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, чтобы получить больше силы на поле боя и убедиться, что страна в целом несет равное бремя этой войны", - сказал он.

Также Болтон считает, что выборы нельзя проводить во время войны. Кроме того, экс-советник президента США убежден, что Украине стоит приложить больше усилий, чтобы продемонстрировать продолжение борьбы с коррупцией.

Напомним, еще в начале осени заместитель главы Офиса президента Павел Палиса говорил, что снижение мобилизационного возраста в Украине сейчас не рассматривается.

Ранее в украинском Генштабе заявили, что каждый год снижения возраста мобилизации может дать ВСУ дополнительные 100 тысяч человек.

