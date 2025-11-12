Мэр Киева Виталий Кличко предложил снизить возраст мобилизации с 25 до 22 лет.

Об этом столичный градоначальник сказал в интервью газете Politico.

Кличко связывает это с "огромными проблемами" при поиске новых солдат, поскольку мужчины бегут за границу.

"В прошлом 18-летние молодые люди служили в армии, но это дети. Сейчас быть мобилизованным в Украине можно только с 25 лет. Можно снизить его на год или два - до 23 или 22", - сказал мэр Киева.

Издание со ссылкой на мэра пишет, что "рекордное количество мужчин бежит в Европу". По словам Кличко, поэтому на фронте дисбаланс между человеческими ресурсами Украины и численностью российской армии становится все более серьезным.

Напомним, после открытия границы парням до 22 лет украинские юноши массово бегут за границу, опасаясь снижения возраста мобилизации.

Ранее нардеп Костенко призвал закрыть границы для парней 18–22 лет и заранее готовить их к военной службе.

