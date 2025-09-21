Народный депутат Украины Роман Костенко раскритиковал решение открыть границы для парней 18-22 лет. Он отметил, что война в Украине по ряду параметров сопоставима с масштабами Второй мировой и конфликт с Россией не завершится завтра.

По словам нардепа, в стране есть проблемы с мобилизацией и уровнем подготовки военных, поэтому военнообязанных следует готовить заранее.

"Мы должны обучать людей еще со школы, а тем более тех, кому 18-22, это будущие сержанты, офицеры, инженеры", - сказал он.

Чтобы это стало возможным, секретарь комитета Рады по обороне призвал закрыть границы и предотвратить выезд молодежи из страны.

Напомним, ранее Костенко уже критиковал разрешение мужчинам 18–22 лет выезжать за границу, назвав его "выстрелом себе в ногу".



Ранее мы писали, что западные СМИ также критикуют решение правительства Украины об открытии границ для парней. По данным СМИ, молодёжь в этом возрасте теперь пересекает границу с Польшей в 12 раз чаще, а за этим последовала волна увольнений молодых работников, что негативно сказалось на экономике.

Война в Украине идет 1306-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Тем временем в Купянске "назревает катастрофа", почему россияне бьют по АЗС и что решил президент Владимир Зеленский Зеленский по ситуации и войной в Украине.

