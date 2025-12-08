Украина должна повысить обороноспособность, в том числе путём усиления мобилизации.

Об этом пишет главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем телеграм-канале.

По его словам, в подготовке персонала украинская армия не может стоять на месте, а должна развиваться и двигаться вперёд.

"Враг продолжает наступление, поэтому у нас нет другого выбора, как усиливать обороноспособность и укреплять свое войско, чтобы в дальнейшем отражать полномасштабную российскую агрессию. Ключевая точка приложения наших усилий – не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты - и, следовательно, качественная подготовка", - заявил Сырский.

Он отметил важность реализации комплексной программы адаптации военнослужащих на начальном этапе прохождения базовой общей военной подготовки (БЗВП), поскольку, по его словам, именно в этот период происходит значительная часть самовольного оставления частей (СОЧ).

Главком добавил, что в некоторых учебных центрах уровень обеспечения безопасности неудовлетворительный, поэтому вопросы строительства и оснащения укрытий на этих объектах требуют ускорения и немедленных организационных решений.





Ранее командующий ВСУ Валентин Манько говорил, что мобилизация обеспечивает достаточно людей, но проблема в масштабном СОЧ.

Напомним, бывший народный депутат, а ныне командир роты ударных беспилотников Игорь Луценко сообщил, что в октябре установлен рекорд по самовольному оставлению частей в ВСУ: службу покинули 21 602 человека.

Нардеп Нина Южанина отмечала, что многие мобилизованные самовольно оставляют части из-за отношения к ним в учебных центрах.