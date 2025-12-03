Среди тех, кто заключает молодежные контракты с ВСУ потери очень большие. Из случайной выборки в 11 молодых мужчин, заключивших в этом году контракты для граждан младше мобилизационного возраста, не воюет уже ни один.

Об этом говорится в репортаже агентства Reuters, которое отследило судьбы молодых новобранцев ВСУ.

Как сказано в материале, четверо из 11 человек получили тяжелые ранения, трое пропали без вести, двое ушли в самоволку, один заболел, один покончил с собой.

Например, 20-летний Павел Брошков мобилизовался в марте, чтобы помимо защиты страны получить солидную премию на покупку дома для жены и маленькой дочери. Через три месяца он уже "лежал изломанный и распростёртый на поле боя" с ранениями обеих ног, а его мечты "разрушились в прах". В нескольких метрах над ним завис российский беспилотник со взрывчаткой.

"Я понял, что сейчас меня разорвут на части. Я не боялся смерти. Я боялся больше не увидеть жену и ребёнка", - вспоминает Павел.

К счастью, его боевой товарищ успел сбить дрон.

Герои репортажа Reuters

Лучший друг Павла, 25-летний Евгений Ющенко, пропал без вести в середине июля, а с ним еще двое молодых людей 20 и 22 лет.

18-летний Юрий Бобрышев общался с Reuters уже из-за границы и заявил, что рассмотрит возможность возвращения в ВСУ, только в другую бригаду, поскольку у него возникли разногласия с командирами.

"Я пожалел, что подписал контракт. Думал, попробую, заработаю бонусные деньги. Но вышло наоборот", - признался он.

Двое новобранцев сообщили Reuters, что один из молодых солдат в их группе покончил с собой.

"Программа вербовки молодежи, запущенная в феврале, стала признаком растущей нагрузки на украинские вооруженные силы, значительно уступающие России по численности и вооружению в войне, в которой погибли и получили ранения сотни тысяч человек с обеих сторон. По словам высокопоставленного дипломата, знакомого с оборонным потенциалом Украины, средний возраст украинских военнослужащих составляет 47 лет", - сказано в материале агентства.

В октябре военные признавались, что количество желающих служить по контракту в возрасте 18-24 лет уменьшилось после разрешения выезда для военнообязанных граждан 18-22 лет за границу.

А месяц назад сообщалось, что Министерство обороны готовит новую систему контрактов для военных от одного года до пяти лет.