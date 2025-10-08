Количество желающих служить по контракту украинцев в возрасте 18-25 лет уменьшилось после разрешения выезда для парней 18-22 лет за границу.

Об этом сообщил начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Швыдкой в эфире телемарафона.

При этом он рассчитывает на то, что через несколько месяцев уехавшие вернутся.

По его словам, тем, кто уже несколько месяцев на контракте, "всё нравится".

Ранее нардеп Роман Костенко возмутился, что молодые мужчины выезжают за рубеж, когда другие воюют по молодежному контракту.

Напомним, что спустя полгода после запуска молодежного контракта гражданам Украины 18-22 лет разрешили выезжать за границу без службы - для них в конце августа просто открыли границы.

Война в Украине идет 1323-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями среды, 8 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, российские войска продвинулись на днепропетровском и запорожском направлениях. Минобороны РФ сообщило о захвате Нововасильевского в Запорожской области. Украина потерю населенного пункта не подтверждала. Также РФ нанесла новые удары по украинской энергетике. Под обстрел попали объекты в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.