В Украине все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет и не стоящие на учете будут поставлены на него автоматически.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как заявляет ведомство, правительство приняло решение об автоматизации постановки и снятия граждан по военному учету.

"Все граждане Украины мужского пола от 25 до 60 лет, которые не состояли на военном учете без законных оснований, будут поставлены на такой учет автоматически. Это снизит количество ручных операций и потребность посещать ТЦК", - заявляет Минобороны.

Также, согласно этому решению, взятие на учет допризывников в 17 лет теперь возможно дистанционно через приложение "Резерв+". При этом прохождение ВВК необязательно.

Ранее мы писали о том, что около 21 000 граждан, которые находятся за границей и обратились за обновлением паспорта, поставили на военный учёт.

Летом в Верховной Раде депутаты предлагали разрешить нарушившим правила военного учета украинцам устраиваться на работу и получать бронь.

