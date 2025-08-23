Сын серийного убийцы Андрея Чикатило Юрий Чикатило является нарушителем правил воинского учета.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на Слободской ТЦК города Харьков.

Как выяснилось, издание послало запрос, чтобы узнать, служил ли Юрий Чикатило в украинской армии, как ранее писали некоторые российские паблики.

Однако в военкомате ответили отрицательно и добавили, что мужчина нарушал правила воинского учёта.

Сам Юрий Чикатило в комментарии "Суспильному" это отрицает, утверждая, что обновлял данные через ЦНАП. Он также заявил, что служить в армии не планирует, поскольку имеет хронические заболевания.

Мы писали о том, что компания Google оставила без ответа просьбу российского Южного федерального университета исключить из результатов поиска по запросу "выдающиеся выпускники Ростовского государственного университета" имя маньяка Андрея Чикатило, совершившего 53 убийства в период с 1978 по 1990 годы.

Также ранее поймавший маньяка Чикатило милиционер перед смертью рассказал, почему из его дела исчезли документы.

