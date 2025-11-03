Министерство обороны Украины готовит новую систему контрактов для военных.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его информации, контракты будут от одного года до пяти лет. Для контрактов на 2-5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта.

Новые контракты будут также включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание, расширение социального пакета.

Контракты смогут подписать как действующие военные, так и будущие новобранцы.

Ранее уже сообщалось, что Кабинет министров планирует внедрить масштабные бонусы за добровольную мобилизацию в ВСУ с ограниченным сроком службы.

Напомним, после разрешения на выезд парням до 22 лет упало число желающих служить по молодежному контракту в ВСУ.

Война в Украине идет 1349-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 3 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил о продвижении армии РФ в Покровске Донецкой области, где зона российского контроля дошла уже до центра города, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.