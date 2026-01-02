Новый руководитель Офиса президента Кирилл Буданов за время на посту главы Главного управления разведки сделал много прогнозов о ходе войны, и далеко не все из них сбылись, что он сам же потом честно признавал.

"Страна" приводит как уже несбывшиеся, так и прогнозы на ещё не наступившее будущее бывшего начальника украинской военной разведки.

В сентябре 2022 года спрогнозировал заход ВСУ в Крым до конца весны 2023.

В феврале 2023 года говорил об окончании войны до конца 2023-го.

Осенью 2022 года прогнозировал завершение войны после зимы 2023-го с возвратом к границам 1991 года.

В феврале 2025 года заявил, что верит в окончание войны в 2025 году, потому что "России как минимум нужна передышка, остановка огня для того, чтобы нарастить силы". После этого Буданов продолжил давать прогнозы о завершении войны, но уже путем мирного соглашения, а не победы Украины. Он считает, что это произойдет в феврале 2026 года - то есть уже через месяц.

В сентябре 2024 года говорил, что "конец 2025 - начало 2026 года - это критический период для них [России]. Они хотят завершить всё это к тому времени, потому что, по их расчётам, если они не выйдут из войны условными победителями, то на горизонте 30 лет потеряют шанс быть сверхдержавой".

В ноябре 2025 года заявил, что "в середине февраля 2026 года откроется окно возможностей для достижения мирного соглашения. Произойдут ключевые события".

В декабре 2025 года утверждал, что "февраль 2026 года - это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины для реальной возможности достичь соглашения о прекращении войны. Это связано и с военной активностью, и с отопительным сезоном".

Между тем, по данным народного депутата из фракции "Голоса" Ярослава Железняка, ГУР вместо Буданова возглавит руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. Как сообщили ему источники, Буданову обещали дать выбрать себе преемника из его заместителей, а на Иващенко Буданова хотел заменить экс-глава Офиса президента Андрей Ермак.

