Новый глава Офиса Президента Кирилл Буданов может стать преемником президента Владимира Зеленского и гарантом его безопасности после отставки.

Об этой версии заявил близкий к Офису президента политолог Владимир Фесенко.

"Кто-то считает, что таким образом президент Зеленский готовит своего преемника (на посту президента - Ред.). Возможно, и даже не просто преемника, а еще и гаранта собственной безопасности уже сейчас и после ухода с поста главы государства. Однако для будущих соревнований за пост президента Украины статус руководителя Офиса президента Украины является не лучшей площадкой. Я уже писал о том, что ни один человек после этой должности не сделал успешной политической карьеры в Украине. Может Буданов станет исключением из этого правила? Посмотрим", - пишет Фесенко.

При этом он не считает правдоподобной версию, что, назначая Буданова, Зеленский нейтрализует потенциального конкурента на выборах, поскольку таковым является экс-главком ВСУ Валерий Залужный, а не Буданов.

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что ОП возглавит глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

О версии, что Буданов может стать новым преемником Зеленского также сообщала и "Страна" в отдельном материале.