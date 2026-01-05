Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим главой министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой и намекнул, что тот может снова получить должность в правительстве.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

"Обсудили ситуацию вокруг Украины – как политическую, так и информационную. Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно. Рад, что Дмитрий в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия", - написал президент.

Напомним, в сентябре Кулеба уезжал из Украины и находился в польском Кракове. Западной прессе он заявил, что убежал из Украины, "как вор ночью". Формальным поводом для выезда стала конференция в Южной Корее, но в реальности он был связан с тем, что правительство запретило поездки за границу бывшим дипломатам.

Впрочем, вскоре Кулеба вернулся в Украину и объяснил, почему не служит в армии: по его словам, он не получал повестки.

После отставки Кулеба говорил, что у Украины недостаточно сил, чтобы изменить ситуацию на фронте и улучшить переговорную позицию. И что Украину ожидает "тактическое поражение, но стратегическая победа".