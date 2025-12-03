В 2026 году Украина потеряет еще больше людей и территорий, а сил для изменения "траектории войны" у нее недостаточно.

Так считает бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Поэтому, по его словам, и через год условия мира на столе будут лежать те же.

Напомним, накануне Кулеба предрёк для Украины тактическое поражение с дальнейшей стратегической победой. По словам экс-главы МИД Украины, скоро настанет "очень очень сложное время, когда наконец-то придется признать очень тяжелую правду", но это позволит построить будущее.

Ранее действующий глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что со стороны Киева не будет никаких компромиссов в отношении суверенитета Украины и никаких принудительных изменений границ. По его словам, главы МИД стран Североатлантического альянса эту позицию поддержали.

О том, что происходит вокруг переговоров о мирном плане Трампа, мы подробно писали в отдельном материале.

