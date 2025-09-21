В Украине развернулся спор по поводу демографии и миграции. Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что демографическую проблему в Украине можно решить путем открытия границ для мигрантов.

"Ничего хорошего в плане населения у нас не будет. У нас тенденция была негативная и до войны, никто уже не хочет рожать. Потому, возможно, нам придется открыть границу для мигрантов из Бангладеша, Непала, Индии, Филиппин, Вьетнама. С удовольствием приедут", - заявил Кулеба.

На эти заявления отреагировал народный депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетьманцев, раскритиковав Кулебу.

"Люди с другой культурой, языком, религией и, давайте будем откровенны, далеко не всегда с желанием работать, никогда не решат демографические проблемы в Украине. Или решат их так, что не дай Бог, чтобы они решались", - заявил Гетьманцев.

Отметим, что этот спор проходит на фоне масштабных анти-мигрантских протестов, бушующих в Европе. Так, недавно десятки тысяч людей вышли на протест против мигрантов в Лондоне, а вчера и в Нидерландах.

В Гааге также прошел массовый протест против миграционной политики, который завершился жесткими столкновениями с полицией. На улицы вышли тысячи людей, акцию организовали праворадикальные активисты с требованием ужесточить ограничения для соискателей убежища.