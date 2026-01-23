На сегодняшних переговорах в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби с участием делегаций Украины, России и США единственной темой станет вывод украинских сил из Донбасса.

Об этом заявили президент Украины Владимир Зеленский и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Россию на встрече будут представлять только военные.

"Это все военные, представители Минобороны. Это рабочая группа по вопросам безопасности. Вчера ночью они получили инструкции от Владимира Путина. Мы, естественно, не хотим публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются, поэтому какая именно формула подразумевается под формулой Анкориджа, я вам говорить не могу и не буду. Считаем это нецелесообразным. Хорошо известна позиция России о том, что украинские Вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса. Это является очень важным условием", - заявил спикер Кремля.

Отметим, что согласно указу Владимира Зеленского Украину на этих переговорах будут представлять не только военные: на них отправились глава Офиса президента Кирилл Буданов и секретарь СНБО Рустем Умеров. Также в состав делегации вошли глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, советник Офиса президента Александр Безз, глава Генштаба Андрей Гнатов, глава ГУР Олег Иващенко и его заместитель Вадим Скибицкий, замглавы Офиса президента Сергей Кислица, замглавы СНБО Евгений Острянский и замглавы СБУ Александр Поклад.

Напомним, Москва и, как писали СМИ, Вашингтон требуют от Украины вывода войск из Донецкой области. Киев возможность отвода своих войск отвергает.

