Президент Украины Владимир Зеленский снова неоднозначно высказался о венгерском премьер-министре Викторе Орбане.

Об этом украинский президент заявил выступая в Давосе.

"Каждый Виктор, который живет на деньги Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник. Если ему комфортно в Москве, не стоит позволять ему превратить в "Москвы" европейские столицы", - заявил Зеленский.

Орбан в свою очередь ответил Зеленскому на своей странице в социальной сети Х.

"Мне кажется, мы не сможем прийти к взаимопониманию. Я свободный человек, служащий венгерскому народу. Вы же человек в отчаянном положении, который уже четвертый год не может или не хочет положить конец войне, несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказывает вам всяческую помощь. Поэтому, как бы вы мне ни льстили, мы не можем поддержать ваши военные усилия. Украинский народ, конечно же, несмотря на ваши тщательно подобранные оскорбления, может рассчитывать на то, что мы продолжим снабжать вашу страну электроэнергией и топливом, и мы также продолжим оказывать поддержку беженцам, прибывающим из Украины. Остальное решит сама жизнь, и каждый получит по заслугам", – написал Орбан.

Напомним, в прошлом месяце политики Украины и Венгрии уже устраивали перепалку в социальных сетях. Несколько дней шли обмены обвинениями между украинским и венгерским руководством.

