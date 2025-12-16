Украина не может начать переговоры о вступлении в Евросоюз, поскольку Венгрия блокировала заявление ЕС о расширении.

Об этом сообщает новостное агентство DPA International.



Председательствующая в ЕС Дания заявила, что правительство премьер-министра Виктора Орбана не поддержало положительную оценку усилий Украины на пути евроинтеграции.



Остальные государства Евросоюза подтвердили, что Киев достиг прогресса в выполнении требований Брюсселя, отметила датский министр по делам Европы Мари Бьерре.

"26 стран-членов демонстрируют сильную поддержку Украине, а Украина выполняет обещания", – цитирует издание слова Бьерре.

Вместе с тем, вето Венгрии означает, что Украина по-прежнему не может начать формальные переговоры о вступлении в евро пейский экономический блок. При этом уже идут неформальные консультации об условиях членства Украины, добавила Мари Бьерре. Она выразила уверенность в том, что Киев мог бы добиться быстрого прогресса, сними Венгрия своё вето.

Ранее Венгрия заблокировала план ЕС о поддержке Украины посредством еврооблигаций.

Как мы также сообщали, Венгрия и Словакия добиваются отмены постановления об отказе от российского газа.