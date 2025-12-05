Венгрия заблокировала потенциальный план Европейского Союза о выпуске еврооблигаций для финансирования Украины.

Об этом сообщает Politico.

Эту меру рассматривали как запасной план на случай, если не удастся найти способ использовать замороженные российские активы для финансирования кредита в размере 165 млрд евро.

При этом отмечается, что Европейская комиссия хочет, чтобы страны ЕС на саммите в этом месяце договорились о поддержке экономики Киева с помощью кредита на основе иммобилизованных резервов центрального банка России.

Однако Бельгия, которая удерживает большую часть этих средств, также сопротивляется. Брюссель опасается, что будет вынужден платить, если Кремль подаст в суд.

В то же время СМИ пишут, что США призвали несколько европейских стран заблокировать выделение Украине репарационного кредита за счет замороженных российских активов, поскольку они нужны для достижения мирного соглашения, а не продолжения войны.

Ранее Politico сообщало, что мирный план США для Украины может поставить крест на идее предоставления Киеву репарационного кредита.