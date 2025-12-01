Украина продолжает добиваться выделения примерно 1 млрд евро ($1,2 млрд) дополнительного европейского финансирования до конца года для покупки американского оружия.

Об этом заявила посол страны в НАТО Алена Гетьманчук.

"Мы будем чрезвычайно благодарны за новые взносы от союзников, чтобы Украина могла бесперебойно получать оборудование через PURL", – сказала она.

По словам посла, для поддержки Украины европейские государства должны "немедленно согласовать репарационный заем", который будет предоставляться за счет замороженных российских активов.

"Европейцы могут сделать гораздо больше, чем просто составить собственный план", – сказала Гетьманчук.

Ранее мы передавали, что Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала о новой кредитной программе, но это соглашение зависит от выделения репарационного кредита Евросоюзом.

Известно, что сейчас в Европе обсуждают дальнейшую схему финансирования Украины. Пока согласия по ней между всеми членами нет. В частности, нет договоренностей по выделению так называемого "репарационного кредита" за счет замороженных в Евросоюзе российских активов.