Мирный план президента США Дональда Трампа может поставить крест на идее выдать Украине "репарационный кредит" под залог замороженных российских активов.

Об этом сообщает американская газета Politico.

Издание пишет, что европейцы "пришли в ярость" от этого и считает, что Трамп фактически сорвал один из самых сложных переговорных процессов в Европе, что может разрушить планы Евросоюза по обеспечению Украины финансами.

Politico напоминает, что в течение нескольких месяцев чиновники Еврокомиссии пытались получить согласие от всех стран ЕС на предоставление Киеву "репарационного кредита" в 140 миллиардов евро за счёт замороженных в Европе государственных активов РФ. Однако процесс блокировала Бельгия и ряд других стран.

Теперь же новый 28-пунктный план США по урегулированию российско-украинского конфликта может ещё более затруднить переговорный процесс, поскольку включает в себя конкурирующую идею: использовать те же самые замороженные российские активы для американских программ восстановления Украины, а также для совместных российско-американских проектов после прекоащения боевых действий.

Несколько дипломатов и чиновников ЕС высказали Politico опасения, что предложение спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа может уничтожить шансы на одобрение кредита всеми 27 странами ЕС.

Европейские лидеры рассчитывали утвердить так называемый "кредит под репарации" на решающем саммите в следующем месяце. Но теперь, отмечают европейские источники издания, уговорить Бельгию передать заблокированные деньги РФ, будет ещё сложнее.

Напомним, по оценке экспертов и чиновников ЕС без достаточного финансирования деньги у Киева закончатся уже к весне 2026 года.

Британская газета The Financial Times также пишет, что выделение европейскими странами так называемого репарационного кредита Украине за счет замороженных российских активов оказалось под вопросом из-за плана администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Ранее Politico также писало, что предложение Трампа передать 200 млрд евро заблокированных резервов РФ в российско-американский фонд резко затруднило принятие решение о выдачи "репарационного кредита".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, Макрон, Стармер и Мерц хотят скорректировать мирный план Трампа.

При этом в ЕС главным противником мирного плана Трампа выступает Германия.