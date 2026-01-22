Президент Украины Владимир Зеленский назвал состав украинской переговорной группы на завтрашних переговорах в ОАЭ с США и Россией.

По его словам, со стороны Украины будет Рустем Умеров, Давид Арахамия, глава Офиса Президента Кирилл Буданов, заместитель главы ОП Сергей Кислица и начальник Генерального штаба Андрей Гнатов.

При этом во время интервью журналистам он заявил, что на переговорах по миру в Украине пока не удалось договорится о территориальных вопросах.

Он добавил, что на завтрашней трехсторонней встрече в ОАЭ стороны могут показать варианты друг другу относительно территорий на востоке Украины.

Как мы уже писали, главным вопросом переговоров президента США Дональда Трампа и Зеленского в Давосе, скорее всего, был вопрос вывода украинских войск из Донецкой области, на котором настаивает Москва, и, по данным СМИ, Трамп, но против которого выступает Киев.

Судя по заявлению Зеленского, договорится с Трампом по этому вопросу не удалось. По данным СМИ, в свою очередь, президент США не дал добро на гарантии безопасности для Украины и на план послевоенного восстановления страны.

Что касается завтрашних переговоров в ОАЭ, то Москва своего согласия на них пока не дала.

Ранее Зеленский также пожаловался, что никто больше не говорит о дальнобойном оружии для Украины.