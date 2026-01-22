Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что никто больше не говорит о дальнобойном оружии для Украины.

Об этом он заявил на экономическом форуме в Давосе.

По словам главы государства, такая ситуация идет поперек высказываний прошлых лет.

"В отличие от предыдущих лет, сейчас нет разговоров о дальнобойном оружии для Украины. В Европе нам советуют не вспоминать о "Томагавках", не спрашивать о ракетах "Таурус". В прошлом году большую часть времени потратили на обсуждение того, должна ли Украина получать оружие большой дальности. Сейчас нет разговоров о дальнобойном оружии для Украины, но российские ракеты и дроны "Шахед" все еще летают. У нас до сих пор есть координаты заводов, где их производят. Сегодня они нацелены на Украину, но завтра это может быть любая страна НАТО", - сказал Зеленский.

Тем временем в Сети появились кадры того, как Зеленский покинул Давос. Это подтверждают и украинские журналисты, аккредитованные на саммите.

Ранее мы писали, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе прошла встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Затем украинский президент, выступая на форуме после встречи с Трампом, крайне уничижительно отзывался о Европе и ее военных способностях.

Financial Times же писало, что Зеленский не смог договориться с Трампом о послевоенных гарантиях безопасности для Украины, а также по экономическому восстановлению страны.

Об итогах встречи в Швейцарии руководителей США и Украины, а также о том, к чему идут мирные переговоры мы писали в отдельном материале.