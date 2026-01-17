Буданов прибыл в США для переговоров о мире. Озвучен состав делегации и первые результаты
Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что уже прибыл в США для переговоров по мирному плану.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Буданова, вместе с ним в украинской делегации также находится Рустем Умеров и Давид Арахамия.
"Мы проведем важный разговор с американскими партнерами о деталях мирного соглашения. Запланирована совместная встреча со Стивеном Виткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом (министр армии США, считается близким к Вэнсу - Ред.). Украине нужен справедливый мир. Мы работаем над достижением результата", - написал руководитель ОП.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что делегация с участием Буданова и Умерова направляется в США для обсуждения плана по Украине с советниками американского лидера Дональда Трампа.
Затем посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что встреча украинской и американской делегаций состоится уже сегодня в Майами.
